鴻海集團創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告記者會。（鄭任南攝）

有意角逐2024年總統的鴻海集團創辦人郭台銘，於昨（18）日召開「科技經濟政治日本開拓之旅」記者會，報告其日本行成果。但有女主播透露，當天媒體除被要求得事先「手寫提問單」，主持人甚至還在「代問」時竄改題目，讓她直呼相當誇張，並表達嚴正抗議。

「紀錄郭台銘記者會到底有多扯！」《TVBS》政治中心記者兼主播劉亭廷今日凌晨於臉書寫下長文，還原昨日郭台銘記者會讓她不滿的來龍去脈。劉亭廷表示，自己跑了電視新聞快10年，第一次遇到記者會前，主辦單位竟要求媒體得先手寫提問單後遞交，以便他們彙整。

另外，劉亭廷指出，記者會開始2分鐘前，主持人才突然宣布不開放台下媒體舉手提問，就算抗議，對方依舊強勢堅持這就是流程安排。

到了主持人協助媒體代問時，劉亭廷提到，對方不僅用字遣詞不嚴肅，還數度主觀修飾，而讓她最不能接受的是，自己於提問單寫下的問題為，「媒體報導，您在訪美前有想拜會馬英九，卻遭拒絕，請問這是否屬實？接下來有規劃拜會馬英九？」

不料主持人提問時卻說，「你跟馬英九溝通上有一些問題，是不是屬實？好像聯絡不上？有沒有這樣的事情？」僅管劉亭廷當下就在台下大喊自己不是這樣問的，無奈仍被麥克風聲音蓋過，讓她只得將早先拍下的提問單上傳到臉書，捍衛自己和所屬媒體的清白。

劉亭廷強調，自己並非針對郭台銘，但包括2024年有意角逐總統、立委的所有政治人物在內，無論是哪個政黨，都應接受不經幕僚修飾的媒體提問，且題目多難都不該逃避，這才是自由民主國家的特色。