彰化花壇虎山巖金針花海人氣倍增，讓民眾免跑花東就能欣賞到努力綻放的金針花海，而今年虎山巖第一朵金針花在今天早上開花，預計一週後進入盛開期，去年第一朵是4月4日開，今年足足晚半個月開花，想欣賞金針花海的民眾，可算準時間，準備上山賞花。

虎山巖金針花每年大家都在猜第1朵化何時開，就連參山國家風景區管理處都在「趣遊參山」粉專中，舉辦留言預測活動，數千名網友留言預測。(陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真)

虎山巖金針花每年大家都在猜第一朵花何時開，就連參山國家風景區管理處都在「趣遊參山」粉專中，舉辦留言預測活動，數千名網友留言預測，最多民眾猜20日開花，其次是22日、19日，猜中的民眾還能獲得觀光吉祥物喔熊大禮包。

而答案今天揭曉，今清晨有民眾到訪虎山巖，幸運拍下今年第1朵開花的金針花，相較去年4月4日晚了將近半個月，參山處指出，根據往年經驗第1朵金針花開後，約1至2周就會進入盛開期，屆時歡迎民眾到花壇賞花。

花壇山巖隨著第1朵金針花盛開，也預告金針花海倒數。(陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真)

花壇虎山巖金針花海面積近5分地超過3萬株，品種是「台東7號」，也就是常見的平地金針花，通常化東盛開期是在7月左右，不過彰化花期在4月到6月之間，約4月底5月至中旬進入最盛開的季節，也就是母親節前後，因此金針花又被稱為母親花。

今年虎山巖第一朵金針花在今天早上開花，預計一週後進入盛開期。(陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真)

參山處長曹忠猷表示，預測成功的民眾將抽出10名幸運兒，每人可以獲得包括喔熊頸枕玩偶等大禮包，目前八卦山有「四月雪」桐花紛飛，接下來金針花海隨著第一朵盛開也預告金針花海倒數，歡迎全國鄉親到彰化花壇賞金針、吃美食。