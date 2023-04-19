彰化花壇虎山巖金針花海人氣倍增，讓民眾免跑花東就能欣賞到努力綻放的金針花海，而今年虎山巖第一朵金針花在今天早上開花，預計一週後進入盛開期，去年第一朵是4月4日開，今年足足晚半個月開花，想欣賞金針花海的民眾，可算準時間，準備上山賞花。
虎山巖金針花每年大家都在猜第一朵花何時開，就連參山國家風景區管理處都在「趣遊參山」粉專中，舉辦留言預測活動，數千名網友留言預測，最多民眾猜20日開花，其次是22日、19日，猜中的民眾還能獲得觀光吉祥物喔熊大禮包。
而答案今天揭曉，今清晨有民眾到訪虎山巖，幸運拍下今年第1朵開花的金針花，相較去年4月4日晚了將近半個月，參山處指出，根據往年經驗第1朵金針花開後，約1至2周就會進入盛開期，屆時歡迎民眾到花壇賞花。
花壇虎山巖金針花海面積近5分地超過3萬株，品種是「台東7號」，也就是常見的平地金針花，通常化東盛開期是在7月左右，不過彰化花期在4月到6月之間，約4月底5月至中旬進入最盛開的季節，也就是母親節前後，因此金針花又被稱為母親花。
參山處長曹忠猷表示，預測成功的民眾將抽出10名幸運兒，每人可以獲得包括喔熊頸枕玩偶等大禮包，目前八卦山有「四月雪」桐花紛飛，接下來金針花海隨著第一朵盛開也預告金針花海倒數，歡迎全國鄉親到彰化花壇賞金針、吃美食。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。