新北市樹林區某民宅屋主本月14日準備洗衣服時，發現長約2米的眼鏡蛇從洗衣機竄出，對眼後被嚇壞。（動保處提供）

新北市樹林區民宅近期被眼鏡蛇入侵，屋主本月14日準備使用洗衣服時，發現長約2米的眼鏡蛇從洗衣機竄出，屋主對眼後被嚇壞，急忙通知動保處捕蛇，擁有捕蛇經歷11年的動保員陳美秀接獲通報後，在團隊合作下，順利以蛇夾捕獲蛇。動保處提醒，氣溫近期升高，蛇類活動頻傳，提醒民眾注意門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，防止蛇類入侵。

夏季將至，蛇類活動增加，新北市樹林區該民宅屋主先前未有遇到蛇的經驗，未料，在家使用洗衣機卻遇上毒蛇，屋主當時與眼鏡蛇直接對眼，直接被嚇壞，立刻通知動保處處理，板橋動物之家接獲通報後，立即派遣動保員陳美秀、林冠佑前往捕蛇。

動保員到場後發現，蛇疑似受到驚嚇，躲在陽台洗衣機旁雜物堆中，由於蛇鋏無法深入，只好協調屋主一起將洗衣機挪開，洗衣機移位後，眼鏡蛇在周邊陽台地上流竄，陳美秀、林冠佑也抓緊機會，順利以蛇夾捕獲，結束屋主的驚魂記。

陳美秀表示，只要有老鼠洞或孔洞的地方，蛇幾乎鑽得進去，她曾在馬桶、陽台、車引擎等地方捕抓過蛇，尤其夏季時獲報數量最多，目前氣溫升高，蛇類活動增加，接近山區的民眾應做好居家防護，包含做好門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，以防蛇類入侵。

新北動保處提醒，民眾可在門內加裝彈簧紗門，使用可以進出後立即彈回關上的樣式，門口周遭環境也不要有大量雜物堆積，雜草也應定期修短，以防蛇類躲藏，一般蛇類不會主動攻擊人類，發現蛇類入侵時請遠距離冷靜觀察蛇的位置，即刻通報動保處24小時專線電話02-29596353，動保處將在第一時間派員處理。