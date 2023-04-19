蘇丹政府軍和民兵「快速支援部隊」（RSF）自15日爆發激烈衝突，至今已造成至少270人死亡。交戰雙方原先達成停火24小時的協議，但不到幾小時就宣告破裂，雙方再陷激戰。

美國有線新聞網（CNN）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）18日分別致電蘇丹敵對雙方，呼籲停火讓人民回家，並為有需要者提供救援。

在外國領袖的斡旋下，雙方指揮將領達成24小時停火協議，從當地時間18日晚上6點起生效。然而根據目擊者指出，短短幾小時後，首都喀土穆的陸軍指揮部大樓和總統府周邊再度傳出爆炸聲響，兩支軍隊互相指責對方違反協定。

根據世界衛生組織（WHO）引述蘇丹衛生部緊急行動中心，這場動亂已經造成至少270人死亡，包含3名聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）的工作人員。另外有超過2600人受傷。

已知有至少89名學生和教職員工受困在喀土穆大學（University of Khartoum）內，缺乏飲水和食物，其中一名學生在試圖移動時遭到射殺。而根據稍早Twitter上流出的畫面，部分學生已在軍方協助下離開校園。

A clip showing army soldiers evacuating students stranded in the Khartoum University campus. #SudanConflict pic.twitter.com/M9z2551GeE — Mohanad Hashim (@moehash1) April 18, 2023

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，蘇丹部分醫療院所遭到武裝份子搶劫或占據，急需醫療用品和救難人員協助，呼籲雙方立即停止敵對行動。