台中市潭子區廖姓瘖啞婦女日前獨自外出，迷途在4公里外的神岡區民生路附近獨自徘迴，巡邏車行經發現下車關切，廖婦精神不佳，手拿著寫著「劉德華」的字條說要找偶像，幾番溝通下順利得知身分並聯繫上家屬，協助她平安返家。

台中市警察局豐原分局表示，社口派出所警員鄭以聖、盧承偉於日前下午2時40分，巡邏駕車行經神岡區民生路一帶時，發現48歲廖姓婦人手拿寫著偶像名字（劉德華）的字條，在路旁不知所措、喃喃自語徘徊，警方見狀立即上前關心，進而發現廖婦為一名瘖啞人士，經員警比手畫腳溝通後，得知廖婦今日獨自外出找偶像因而迷途。

警方見廖婦精神狀況不佳，先行安撫其情緒，透過比手畫腳方式得知身分，進而聯繫上其家屬，才發現婦人從潭子住處獨自步行5公里至神岡。員警駕車護送廖婦返家，家屬頻頻向警方道謝並表示，廖婦近期精神狀況不佳，幸虧遇到熱心員警才能平安無恙，十分感謝警方協助。

豐原分局分局長劉其賢表示，民眾家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。