新北市長侯友宜今下午將出訪新加坡，新北市議會國民黨團今上午召開記者會，批評民進黨不應該在侯友宜拚城市外交的時候，只顧著扯後腿，呼籲民進黨應該要理性監督不抹黑。

黨團書記長廖先翔指出，侯友宜市長率團出訪進行國際城市交流，是一個讓台灣被看見、讓新北走向國際的舞台，卻遭民進黨一條龍式的潑政治髒水，執政黨的酸言酸語被新加坡看見，民進黨擔的起外交責任嗎？

市議員戴湘儀質疑，難道蔡總統出訪才叫外交，侯市長的城市交流就叫逃跑？侯友宜無論再怎麼做，都會掉進民進黨專屬侯友宜的「侯門宴」裡，呼籲民進黨不要一錯再錯，否則只會鑄成大錯。

副書記長江怡臻則說，新加坡與台灣關係密切，但前有民進黨外交部長罵鼻屎大，今有民進黨議員說「出國落跑」。新加坡的進步早已超車蔡英文執政的中華民國，民進黨光靠抹黑侯友宜，不能讓台灣進步，光靠罵國民黨，也對付不了共產黨。

市議員陳偉杰說，民進黨一直給新北穿小鞋、扯後腿，蔡英文總統出訪時，我們都給予祝福，因為知道這是多少外交人員的努力在裡面；侯友宜市長出訪，同樣是許多市府團隊的心血，卻遭到抹黑謾罵，呼籲大家共同為台灣好，不要為攻擊而攻擊，多做事少噴口水、不要只會扯後腿。