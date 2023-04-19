國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，電話民調作業於18日落幕。議員徐巧芯19日上午繼續送車行程，並於會後接受媒體訪問。被問到電話民調結果，徐巧芯低調表示有簽候選人公約「不能講細節」，但她則表示對於民眾給她的支持與感受來說，感到非常非常滿意，也相信最後會有好結果。

徐巧芯19日上午持續進行基層「送車」行程，被問到剛結束的黨內電話民調，徐巧芯表示每天都有派監聽員旁聽電話民調，但由於初選候選人們有簽公約，規定不能講細節，她只能透露「對於民眾給我的支持跟感受來說，是非常非常滿意」，因此也相信會有好消息。

徐巧芯說，由於22日還要進行黨員投票，因此接下來還有3天要努力，20日會正式召開記者會，跟黨員們正式地來報告自己的參政理念，希望能藉此爭取黨員們的支持與認可。「非常非常有信心能勝選。」徐巧芯直言，不只希望自己在電話民調能夠勝出，黨員投票也希望能夠贏下來，自己非常有信心能夠做到。