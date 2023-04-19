為達2050淨零碳排，國發會去年公布2030年減碳目標為23％至25％，挨比落後國際，國發會主委龔明鑫今天在「台灣如何邁向淨零論壇」中坦言，即便是達到減碳25％，如果要跟日本的目標（減碳46％）而言沒有高挑戰力，但與製造業為主的國家我國目標並未落後。

台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動盟、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、主婦聯盟、地球公民基金會等團體今天辦理「台灣如何邁向淨零論壇」，邀請學者專家與政府代表，共同開啟淨零路徑的公民社會對話。

龔明鑫致詞時表示，總統蔡英文在2021年的世界地球日上宣誓2050淨零碳排，國發會在2022年公布路徑並陸續辦理座談會等，光政府部門就辦理50多場，民間團體、公司行號、金融業也注重此議題，大家關注為2050要達淨零目標，那2030目標要多少？

龔明鑫說，在還未有淨零目標時，2030年減碳目標為20％，為了達到淨零盤點後因而提出2030年目標為24％正負1％，雖然有內認為相對其他國家過於保守，但此目標各部會為務實探討在2030年前用現有科技可以達到什麼成果，但與日本的目標而言沒有高挑戰力，但與製造業為主的國家我國目標並未落後，目標持續往前走，一旦有新方法、新作法讓作法更提前，一定會往積極方向進行。

龔明鑫提及，除了氣候變遷因應法外，還有如再生能源發展條例等與淨零相關法案審議中，並會加強地熱、離岸風電、小水力、生質能源等布局，目前希望在2025年達到太陽光電20GW、風電5.6GW，希望努力之下能再增加一點，但他也坦言，太陽光電鋪設如何共融發展，離岸風電如航道、漁民協調等要等也要持續進行。