民進黨駁「求戰說」，柯文哲嗆：是否仇恨動員大家心裡有數。

民眾黨主席柯文哲指民進黨求戰，民眾黨不求戰不畏戰，民進黨發言人張志豪昨駁斥，柯文哲美東時間18日在美國受訪表示，民進黨有沒有仇恨動員來奪取選票，大家心裡有數。

民眾黨主席柯文哲提出民進黨求戰、國民黨畏戰，民眾黨「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，民進黨發言人張志豪昨表示，樂見民眾與民進黨採取相同主張，這也是台灣社會的最大共識，並強調民進黨從來不會求戰。

柯文哲對此表示，有沒有老百姓會判斷，當然原則上台灣還是站在美國這邊，因為這叫民主同盟，但是並不需要去對中國大陸惡言相向，當然民進黨說，因為中國大陸對台灣也不好，常常就惡性循環。

柯表示，自己實際執政過，台北市還是辦過世大運、雙城論壇，哪一場不是後面波濤洶湧？但是還是盡量大家能互惠，對等尊嚴的狀態下把事情做完。

柯文哲直言，民進黨有沒有仇恨動員，來奪取選票，有沒有，大家心裡有數。