中國新聞網19日報導，大陸國家自然資源督察機構去年10月至11月，對31個省區市與新疆生產建設兵團開展耕地保護和礦產資源實地督察，發現了一些違法違規問題。大陸農村亂占耕地建房持續新增、礦產資源保護監管仍不到位……近一周內，至少9個地級市政府負責人因為上述問題被密集約談。

大陸國家自然資源總督察辦公室負責人指出，耕地保護是國之大者。守住18億畝耕地紅線，是長期任務。督察機構2022年對31個省（區、市）和新疆生產建設兵團開展耕地保護督察，在省級層面，下沉到267個市、1624個縣開展實地核查。督察發現，部分地方耕地保護意識仍不到位，一些市縣黨委政府耕地保護主體責任及有關部門監管責任不落實，監管不力、執法不嚴。

近期，派駐地方的大陸國家自然資源督察機構約談部分違法違規嚴重的地市政府。12日瀋陽督察局約談遼寧省朝陽市、濟南督察局約談山東省煙台市。13日上海督察局約談福建省寧德市、武漢督察局約談貴州省畢節市。14日西安督察局約談陝西咸陽、甘肅定西兩市。17日南京督察局約談江西省九江市。同日，北京督察局約談河北邢台、山西晉中兩市。

上海督察局指出，綜合督察發現問題的性質、數量和面積及自然資源部監管成果和福建省自查情況來看，寧德市違法違規問題情況較為凸出、「零容忍」遏制新增違法用地問題不到位，存在監管不力、執法不嚴等情況，主要表現為耕地「非農化」、補充耕地項目選址忽視生態保護、工程建設專案等涉及砂石資源違規處置等。

貴州畢節市和陝西咸陽市土地等違法違規問題總量較大、排序靠前。武漢督察局在約談會上通報，畢節市土地和礦產方面違法違規問題總量較大、排序靠前，主要表現為農村亂占耕地建房問題持續新增；旅遊產業類項目違法用地類型多、分布廣；礦產資源執法監管不力，非法開採砂石土礦等問題嚴重；違規設置競買人限制條件等違反競爭性出讓要求出讓礦業權的問題較多等。

西安督察局指出，咸陽市的問題主要表現在：土地違法違規問題總量較大，在陝西各市中排序靠前，其農村亂占耕地建房問題未得到有效遏制，補充耕地專案新增耕地數量不實問題凸出，對為實施專案建設推填土及堆放壓占、挖沙取土等違法佔用、破壞耕地問題制止不力，存在永久基本農田「非糧化」問題，以往督察發現問題未整改面積大。

根據大陸自然資源部網站消息，2月16日，2023年國家自然資源督察工作會議召開。據了解，自然資源督察機構成立以來在嚴守耕地紅線、促進節約集約用地、維護群眾合法權益、整治自然資源領域凸出問題，以及推動自然資源領域重大改革中發揮了重要作用。

本輪各地約談會上，不少地方政府負責人在約談會上對督察整改結果落實做出表態和行動部署。

遼寧省政府要求，朝陽市要倒排時間、掛圖作戰，全力以赴完成整改工作；省自然資源廳要加強監督指導，保證整改的品質和進度，及時報送整改結果。

此外，派駐地方的自然資源督察機構還將追蹤約談城市整改情況。

上海督察局將持續加大督察力度，對被約談的寧德市將開展督導核查，對整改查處不力、進展緩慢的嚴肅督促糾正，並按照自然資源督察執法與紀檢監察貫通機制要求，進行移交移送，推動相關領域問題整改，督促落實責任追究。

南京督察局表示，對被約談的九江市將密切跟蹤整改進展，開展督導核查，推動整改措施落地見效。

此次約談期間，大陸自然資源部在4月14日集中公開通報2022年耕地保護督察發現的67個違法違規重大典型問題，關於地方中共黨委政府及部門非法批地、違法徵地，以及主導推動違法占地、監管不力問題的案例多達34個。