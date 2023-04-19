季後賽首戰在自家主場失利的騎士，全力避免帶著2連敗的劣勢前往客場，半場他們就建立起20分領先幅度，早早就將比賽結果定調，最終騎士在主場以107比90輕鬆擊退尼克。明星控衛加蘭（Darius Garland）成為了隊史繼詹姆斯（LeBron James）和米契爾（Donovan Mitchell）後，第3位在季後賽至少拿下32分、7助攻及投進6顆三分球的球員。

Darius Garland tonight:



32 PTS

7 AST

6 3P



Joins Spida and LeBron as the only Cavs to reach those numbers in a playoff game. pic.twitter.com/2MnWsvMbb4 — StatMuse (@statmuse) April 19, 2023

騎士總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）賽前明確表示，球隊需要加強攻擊、韌性及籃板保護，加蘭（Darius Garland）便以身作則帶頭衝，上半場他就火力全開砍下26分，幫助騎士前2節結束取得59比39領先，全場加蘭則是以三分球10投6中，砍下全場最高的32分。

板凳砍將利維特（Caris LeVert）轟下24分，甩去首戰僅得3分恥辱，也讓球隊確立了36比28板凳得分優勢，米契爾切換成助攻模式，貢獻17分、13助攻，莫布利（Evan Mobley）完成總教練交代任務，抓下全場最高的13個籃板。

騎士團隊籃板以43個比下尼克的36個，這也是雙方本季6次交手紀錄中（含季後賽），騎士唯一在團隊籃板領先的一次，得分方面，以蘭道爾（Julius Randle）的22分及布朗生（Jalen Brunson）的20分為優。系列賽1比1遭扳平後，接下來尼克將回到溫暖的麥迪遜花園廣場作戰。