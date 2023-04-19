根據國民健康署統計，截至2022年底，台灣65歲以上男性患有肌少症的比例為23.6％，女性為18.6％。宜果營養研究室(GKNI)的Danny營養師表示，肌少症除了會影響日常生活功能，也和糖尿病為雙向關係，一旦肌肉量不足，容易導致糖尿病的惡化，糖尿病患的飲食應攝取足量的優質蛋白質(如豆魚蛋肉類、乳品類)，幫助肌肉生長，另也可藉由鉻(Cr)、水溶性膳食纖維等營養素作為輔助，協助血糖控制。

Danny表示，肌少症對糖尿病的影響有導致胰島素阻抗，當人體攝取含醣食物，經消化吸收分解成葡萄糖後，會藉由胰島素的幫助帶入肌肉細胞中利用，當肌肉量減少，胰島素敏感度下降，葡萄糖無法順利進入肌肉，導致高血糖的發生。

另高血糖也會影響肌肉的新陳代謝，阻擋肌肉合成，根據2019年日本醫學研究發現，胰島素阻抗會導致蛋白質無法合成肌肉，而高血糖也會促進肌肉分解，導致肌肉量下降。

Danny營養師表示，若想預防肌少症發生，糖尿病患的飲食以定時定量、均衡營養為原則，攝取足量的優質蛋白質(如豆魚蛋肉類、乳品類)，幫助肌肉生長，並可依照營養師的建議，控制飲食中含醣食物的份量，以維持血糖平穩。

除了注意日常飲食，也多攝取以下營養素，如鉻(Cr)為代謝醣類、脂質、蛋白質的必需微量元素，在體內鉻也是葡萄糖耐量因子(GTF)的組成成分，能協助胰島素作用，增加胰島素的結合能力。

或是多攝取水溶性膳食纖維，可減少小腸對醣類與脂肪的吸收，促進胃排空，有助於延緩飯後血糖上升的速度，且能幫助糖尿病患預防心血管併發症。

另也可選擇專利Trans ACT轉糖麥，為天然大麥萃取物，具提升人體血糖利用率，針對第2型糖尿病之血脂代謝異常者，TransAct轉糖麥可活化體內AMPK和AKT路徑，使細胞調節血糖與脂肪之代謝。

Danny表示除飲食要注意，若要防止肌少症及維持血糖平穩，增加運動時間與頻率也是關鍵之一。建議糖尿病患可依照自己的體能狀況，安排重訓、心肺功能訓練或平衡訓練等活動，以提升肌肉質量，促進身體新陳代謝。透過飲食控制及增加身體活動，糖尿病患肌少症的預防才能全面防範。