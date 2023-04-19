衛福部長薛瑞元日前一句「立法院什麼死人骨頭攏有」，引發外界熱議，藍委直言這句話是藐視國會，而薛也在隔日反擊「天龍國人聽不懂台語」。今薛瑞元出席衛環委員會接受質詢，國民黨立委林為洲一上台就問「我是死人還是骨頭？」，抨擊薛瑞元失言。若要指涉立法院談論的議題很多，更好的形容是五花八門。民進黨立委洪申翰也表示，立法院很多事都來自人民的陳情、期待，用「死人骨頭」來描述是不妥的。

針對「死人骨頭」一說，林為洲表示，他詳細地看了內容，薛瑞元的意思是，在立法院不可能什麼都懂，要有邏輯才能回答，他認為薛瑞元的用詞不太精確，容易讓人誤解，這就是失言。薛瑞元後回應，要精確是要看對象，他的對象聽得懂，林則表示，台北的媒體聽不懂，薛回「我不是對台北的媒體」。

林為洲表示，薛瑞元說的話會成為全國的焦點，用「死人骨頭」來指涉五花八門的議題，也是偏負面的說法。薛瑞元回「我用台語講」，被林打斷說「非常負面」，而薛瑞元則3度回應「沒有這回事」，引發林為洲批評「你看你在硬拗」，薛則再回「本來就是（沒這回事）」。

「以後我會這樣稱呼衛福部，阿薩布魯、牛鬼蛇神都有」，林為洲語弊，薛瑞元反擊「這句話是對人」。林為洲認為薛瑞元應以「五花八門」取代「死人骨頭」，薛瑞元則表示「誰規定我一定要用五花八門，我在嘉義和鄉親講話」。林為洲則抨擊「你現在在硬拗，叫你用五花八門，你說我就是要用死人骨頭」，這是嘩眾取寵，讓大家拍手大笑。

林為洲認為，若教育全國民眾，以後指涉五花八門，就用死人骨頭，那樣好嗎？作為部長，對學生說話，要用客觀、不負面的言語來形容，還是要用很負面、難聽的言語？衛福部雖然有害群之馬，但他們也不敢說「衛福部攏是死人骨頭」，2018年戒菸中心私吞菸捐被起訴，健保署過去10幾年個資外洩被查辦，「我可以說衛福部專門做一些死人骨頭的事情嗎？」。他也以「成語新解」來形容，以後大家認為做的事情雜七雜八，就是「死人骨頭」。

洪申翰則表示，在辦公室仔細看了林為洲的質詢，他就算接受薛瑞元的講法，「死人骨頭」是對事不對人，但說實話在立法院，很多事都是來自於人民的陳情、期待、主張，很多議案也是來自社會的期待，他真的不會用「死人骨頭」來形容這些事情。他認為部長非常專業，但是即便是對立法院、國會的事情，用「死人骨頭」來描述還是不妥的。