新北市長侯友宜今出訪新加坡，國民黨國際事務部主任黃介正今接受「POP撞新聞」訪問時表示，凡是走出去就會由不同視角去看台灣處理的問題，侯這趟一定會有所得，且國民黨跟新加坡人民行動黨關係非常好，交流非常多，去新加坡既能達到國際交流，又是風險較低的行程。

對於侯友宜此趟出訪，黨中央是否知情？黃介正回應，至少他自己是不知道，且侯還沒被提名參選前，不會由黨中央來安排出訪行程；不過就他了解，新加坡對台灣的政治很敏感，不希望台灣把國內政治帶進新加坡，依照他對東南亞國家的理解，如果提名以後才去，就會比較敏感了。

至於總統候選人將來被提名後會否有訪美行程？黃介正則表示，這還是得看候選人自己的意願，他不能替候選人決定；但如果要委由國際部來安排，那他評估最可能訪美的時間點會落在9月，不可能安排在離投票時間太近，又或是剛提名完沒多久，要等候選人陣營準備好對美工作及政治論述再出發。

黃介正也指出，9月之所以會是一個時機點，也是因為挺藍營的全美台灣同鄉聯誼會準備在今年9月，於紐澤西舉辦一場大型年會，希望把藍營大咖都找去，包括邀請前總統馬英九也能前往，黃介正自己也會去，因此候選人若有意訪美，那是一個剛好的時機點。不過黃介正也強調，訪美最主要還是要讓候選人有機會到華府去接觸美方，跟美方溝通。

黃介正也提到，民進黨提名的總統參選人賴清德，因為有副總統身份，他就不能訪美（無法去華府），他只能過境美國，而賴能否過境，還要看蔡英文總統願不願意讓他代表總統出訪中美友邦，然後過境美國。

至於國民黨主席朱立倫有沒有再度訪美的安排？黃介正則表示，至少截至目前為止，「我鼻子沒聞到，耳朵也沒聽到任何消息」。