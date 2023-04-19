高雄張姓男子2019年，持續以不求人毆打、嚙咬之方式對2歲幼童施虐，他犯後辯稱幼童目前發育、精神狀況良好，請法官從輕量刑，給他勞動服務代替刑期之機會，以利一家團圓，最高法院駁回上訴，依妨害幼童發育罪將張男判囚8月確定。

張是2歲幼童之父，他明知對方是2歲幼童，身心正值成長發育中，需父母之關愛照顧，竟僅因情緒不佳，從2019年4月2日起至同年4月14日間，在住處以不求人毆打或以牙齒嚙咬幼童之方式，持續凌虐對方，致其全身受有瘀傷及咬痕。

幼童出現對外界反應淡漠、面對成年男性時人際退縮之情形，身心健全發展因而受妨害，經市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心接獲通報介入處理後，檢方偵結將張男起訴。

高雄高分院認定，張男自己表示兒時遭父親家暴，深切體會家暴對子女造成之身心傷害是如何深遠且沉重，但他仍不思克制情緒對幼童施虐，所為應予非難，判處有期徒刑8月，張男提上訴，遭最高法院駁回定讞。

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