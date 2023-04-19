【全程字幕】何志偉不滿初選被抹紅喊提告 王世堅怒譙：別鬧了省省吧 @ChinaTimes ​

民進黨台北市第二選區（士林、大同）19日晚間進行電話民調，但台北市議員王世堅與現任立委何志偉選戰愈演愈烈，何上午11時更要提告王。王回應，「何志偉別鬧了省省吧」，別再用一哭二鬧三提告的老伎倆，這群惡魔造成司法資源濫用，若何提告將告誣告。

堅偉大戰持續上演，何今早發聲明表示，不滿王以「抹黑、抹紅、抄家滅族」為選舉主軸，上午11時赴士林地檢署提告。

王世堅早上於台北市議員陳怡君陪同下進行掃街，他回擊，別鬧了省省吧，一哭二鬧三提告就是何志偉家的招式，「欸何志偉，法院不是你家開的，再怎麼有錢也不能藉由提告來轉移焦點，應該被告的是你，你就針對被告的案件、緣由好好做出說明，濫告、爛訴的結論，像我我是不會輕易放過他，他這樣濫告我，我會提誣告。」

王世堅指出，原想說今晚進行民調，初選今日就結束，如果輸了願意幫贏的一方打贏選戰，也希望如果何輸了，也有風度來幫他，展現民進黨的團結，沒想到何今日要提告，很意外，濫用司法資源很不好，希望到此為止，何小心斟酌，其他事都可以放下，但污辱、糟蹋甚至提告，一定是告何誣告。

媒體追問，如果何提告，王選後將不願意整合？王回應，「他（何志偉）如果提告，怎麼會有可能（團結）？」不但會辯駁，還會說出何很多惡劣的事蹟，何志偉家告了多少位里長，導致里長落選，但結果都是何志偉家敗訴，不能因為財大氣粗，豢養一些願意幫他們出面的法律人就為所欲為，非常糟糕。

王世堅痛批，「何志偉別鬧了省省吧，先照照鏡子看看自己是什麼樣子，社會自有公斷，你不要浪費司法資源，你們這一群惡魔就是造成我們司法資源被濫用，糟蹋人、欺負人還濫用司法資源，去抹黑、去製造新聞，這樣子的人一而再再而三被縱容，但是你碰到王世堅踢到鐵板啦。」

王世堅更大酸，何一哭二鬧三提告，日前哽咽原來就是提告的預備動作，如果不是今晚電話民調，搞不好還要鬧下去，最後要求黨中央出面沒收或延後初選，「假的真不了，我真的假不了，但是何志偉你假的真不了，你自己要搞清楚。」怎麼還會繼續用一哭二鬧三提告的老伎倆，何真的是死性不改壞到底。

至於何志偉是否是看過最糟糕的對手？王世堅回覆，「兩個字，惡魔。」