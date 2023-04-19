北市一名男子不甘心被女友提出分手，屢次打電話騷擾對方，之後又得知對方與他不喜歡的「8+9年紀友人」出遊，竟直接到女方家附近等對方回家，女子見到他驚恐地說要打電話給家人，他當場下跪讓對方叫父親下樓，法官最後依跟蹤騷擾罪，判處罰金7萬元，得易服勞役70日，緩刑2年。

鄭姓男子被女友提出分手後心有不甘，先在去年6月用line打14通電話，接著又用手機撥電話打了17通，再用臉書Messenger訊息打了18通電話，2天內約打了60通電話騷擾女方，後來鄭男得知對方與他反對來往的「8+9年紀的友人」出遊，在去年7月到女子住家附近公園盯梢、守候等待對方返家。

女子當天11點多出遊返家經過公園時，鄭男見到堆方隨即尾隨、追趕對方至巷口，要求商談復合，後來2人到女子住家樓下，女子驚恐之下稱要打電話給父親，男子當場下跪要求她叫父親下樓，要求父親下樓接她，家人最後按大門電鈴，她才立即躲進住處1樓始擺脫鄭男跟蹤騷擾。

男子辯稱當時女方告訴他家裡管太嚴、不想回家，他得知對方與剛認識不久的「8+9」出遊，擔心安危之下，才打電話問對方為什麼要跟群人在一起，他想去接對方回家被拒絕，才會到公園等對方；法官不採信男子說詞，依跟蹤騷擾罪共2罪，各判罰金4萬元，合併7萬元，得易服勞役70日，緩刑2年。