《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲、中東及非洲大師春季賽（EMEA Masters Spring，前身為歐洲大師春季賽European Masters Spring；以下簡稱EMEA大師賽）經過為期約2週的小組賽後，晉級8強的名單，也已於上週六（4/15）底定，分別是A組的伊斯坦堡野貓（IW）與TH學院、B組的馬可電競（MCK）與MRS戰隊、C組的UOL.SE戰隊與LDLC戰隊，以及D組的GO戰隊與SK.P戰隊。

緊接著8強的4場比賽安排在本週二、三、四的晚間進行，其中UOL.SE與MRS的比賽安排在週三、另一場GO與TH學院的比賽安排在週四。8強起賽制採BO5（5局3勝制），比賽在Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

4/19（三）23:00，MRS戰隊 @ UOL.SE戰隊，推薦：不讓分「UOL.SE戰隊」勝

先說MRS，來自西班牙超級聯賽（LVP）的冠軍隊伍，在本屆EMEA大師賽的表現不如預期，雙核心－中路Fresskowy、下路Supa兩人雙雙息火，MRS在小組賽僅拿到3勝3敗的戰績，以小組賽排名第2的成績晉級8強。統計MRS在B組的6場比賽，戰損比（Kill to Death ratio，K/D）僅有1.10，平均每局19.5個擊殺、17.7個死亡，在16支隊伍中排名第7。再說UOL.SE，來自德國超級職業聯賽（PRM 1st Division）的冠軍隊伍，在本屆EMEA大師賽越打越好，UOL.SE在小組賽中拿到5勝1敗的戰績，雖然首戰敗給法國強敵LDLC，但隊伍很快調整狀態，並在接下來的比賽拿到5連勝，最後與LDLC同樣以5勝1敗的戰績晉級8強。統計UOL.SE在C組的7場比賽（包括1場戰績相同的加賽），戰損比1.97，平均每局16.6個擊殺、8.4個死亡，在16支隊伍中排名第2。本場比賽，從兩隊小組賽的表現來看，UOL.SE的狀態明顯優於MRS，看好能拿下比賽勝利。

4/20（四）23:00，TH學院 @ GO戰隊，推薦：不讓分「GO戰隊」勝

先說TH學院，來自LVP的亞軍隊伍，同時也是歐洲冠軍聯賽（LEC）TH戰隊的二軍，在本屆EMEA大師賽的表現只能算是差強人意，在小組賽中拿到4勝2敗的戰績，以小組賽排名第2的成績晉級8強，統計TH學院在A組的6場比賽，戰損比1.24，平均每局18.3個擊殺、14.8個死亡，在16支隊伍中排名第5。再說GO，來自法國聯賽（LFL）的亞軍隊伍，最後以5勝1敗、小組第1的戰績晉級8強，下路Jezu在本屆EMEA大師賽中的狀態明顯提升很多，不僅平均每局能有5.8個擊殺，死亡數更是只有平均每局0.3個（其他下路選手的數字約在1.3～4.5，平均是2.7），驚人的數據可見其優秀的技術；統計GO在D組的6場比賽，戰損比2.52，平均每局20.2個擊殺、8.0個死亡，在16支隊伍中排名第1。本場比賽，GO的實力明顯優於TH學院，看好能拿下比賽勝利。