觀察者網19日報導，大陸國家發改委網站消息，發改委發言人孟瑋指出，在推進高水準對外開放、積極利用外資方面，將重點做好研究合理縮減外資准入負面清單等五方面工作。

孟瑋表示，近來跨國公司高管密集訪中，各地紛紛加大吸引外資力度，抓緊簽約落地外資專案。在去年高基數的基礎上，利用外資繼續保持增長，高技術產業表現十分亮眼。

孟瑋強調，在推進高水準對外開放、積極利用外資方面，中國一直是實實在在的行動派。下一步，將重點做好五方面工作。

一是研究合理縮減外資准入負面清單：目前，正在評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入瞭解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。

二是落實落細已出台政策。深入實施新版《鼓勵外商投資產業目錄》以及《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施》，推進各項政策落地見效，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等重點領域和中西部、東北等重點地區。

三是繼續發揮重大外資項目專班機制作用。加大要素保障力度，進一步優化全流程服務體系，及時跟蹤解決項目建設過程中遇到的問題和困難。

四是更好發揮開發區引資平台作用。健全開發區管理制度，完善產業、科技、綠色環保等支持政策，提升開發區建設運營效率，強化開發區招商引資功能，推動開發區高品質發展。

五是做好外商投資促進服務。將舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司對華投資和地方招商引資提供平台，進一步加強與外資企業、外國商會的溝通交流。

今天「國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會——粵港澳大灣區站」在廣州舉行，後續還將通過舉辦系列交流活動方式，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求，為跨國企業來華投資提供優質服務。