電動機車龍頭Gogoro與創新能源服務及虛擬電廠龍頭Enel X （義電智慧能源），今（19）日宣佈部署全台逾1000個Gogoro Network電池交換站點、2500座機台加入Enel X虛擬電廠（Virtual Power Plant VPP），參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場，實現全球首個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商業部署，推動台灣再生能源轉型。此次大規模部署源於2022年兩間公司成功的前導測試計畫，亦為全球第一個以此技術商轉成功的案例。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們正邁入智慧能源基礎建設的新時代，透過整合Gogoro Network與Enel X虛擬電廠，為台灣市場帶來創新的電力資源，這更是此項技術全球首度落地商轉，並為我們帶來移動產業以外的新營收來源。我們相信電能時間移轉（time shifting energy）是實現能源與交通永續轉型的關鍵，Gogoro更持續扮演驅動這場創新變革的重要角色，每一位Gogoro用戶也都是台灣淨零轉型的貢獻者。依據台灣的電網需求，Gogoro將協助整合可用電能回饋至電網中。當電網的用電負載增加，我們的電池交換站可隨時接受調度，暫時停止充電、或將智慧電池中儲存的電力饋電至電網中，同時不影響車主的換電使用，達到更即時、有效的能源平衡管理。」

Gogoro與Enel X的虛擬電廠於2022年展開前導測試計畫，驗證了當電網失衡時，Gogoro Network電池交換站能夠安全降載、或在必要時饋電至電網。一旦電網恢復平衡， Enel X的虛擬電廠會向Gogoro Network發送指令，使其電池交換站恢復一般用電。Gogoro Network電池交換站在完成降載與饋電的同時，仍可讓消費者安心使用既有的電池交換服務，突顯Gogoro Network電池交換系統是支持台灣能源轉型的理想電力資源。聚合了Gogoro Network電池交換站的Enel X虛擬電廠，其功效與電力業者新建電廠以滿足用電需求相當。

雙方已於本月部署500個Gogoro Network電池交換站點、近1300座電池交換機台參與台電電力交易平台輔助服務市場，並計劃於今年年中擴增至共1000個站點、2500座機台，支援電網平衡與穩定運作。

台電總經理王耀庭表示：「Gogoro與Enel X（義電智慧能源）的合作由先前的前導測試計畫擴大到實現商業化落地，並將拓展至逾1000個Gogoro Network電池交換站點，是台電輔助服務提高電力使用效率的重要里程碑。這也是全球電力產業大量使用再生能源的發展過程中必要的一項重要工作，更為企業與分散式資源積極投入台灣電力市場樹立新典範。 Enel X的虛擬電廠聚合Gogoro Network電池交換站的電能負載，參與台電電力交易平台的輔助服務。我們的電力交易平台，允許像Gogoro一樣的企業成為電力產銷者，協助推動城市穩定電網平衡與運作。我們期許更多企業透過像Enel X的電力聚合商加入，共同為台灣能源轉型貢獻力量。」

Enel X亞太區總裁Jeff Renaud表示：「我們與Gogoro的合作驗證了虛擬電廠是再生能源轉型的重要推手。新的分散式電力資源加速能源使用的電力化和去碳化，隨著這些新型電力資源的建立，虛擬電廠能集結這些資源並使其連接到更廣大的能源系統，進一步發揮更大的永續影響力，同時增加營收。我們的平台將成千上萬個『新電力資源』整合為單一資源，藉其協助平衡大型再生能源發電的間歇性，維持電力穩定。我們很高興此次攜手Gogoro樹立全球領先的虛擬電廠應用新典範，也期待未來持續擴大合作。」