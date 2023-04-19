據意藍資訊與彥星喬商的調查結果顯示，受持續政府類打房、升息及物價續漲的市場壓力下，大幅影響投資客的實力，增加一般購屋者的壓力。這變化將促使財務摃杆較大、體質較差的建商調整腳步及實力；買方則進入冷靜期，2023年房市將會走向量縮價修的盤整期。

不管是少子化或薪資水準偏低等等的社會現象，或是房市轉冷總體經濟缺少動能，對台灣經濟的發展均非正向指標，致使2023年上半年的調查恐將首度出現下滑的結果。

意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，輿情向來為房市狀況的先行指標，2022年下半年據台灣房地產網路聲量調查結果顯示，在平均地權條例修正案的政府打房推動中，民眾購屋的熱度開始反轉進入冷靜期。

若是就六都及新竹的房地產區域聲量增減狀況來看，台北市守住熱度最高的寶座，其次為高雄及新北。高雄受惠於台積電的光環升量回升搶進第二名，新北市因為區域討論增多位居第三。

其他縣市的表現，桃園則因產業發展的利多下，在上次調查的低點回彈。六都之中僅有台中不見成長，出現調查以來的新低點，後續台中房市的發展變化值得關注，惟因台中市場交易量向來與整體市場不同步的特色，以及不可忽視的隱形經濟實力支撐，應不會太久。