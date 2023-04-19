觀察個股表現，連鎖餐飲集團王品(2727)及六角(2732)、迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)、飯店業者寒舍(2739)、連鎖宴會餐飲業者御頂(3522)、寶得利(5301)等6檔個股亮燈漲停，其中王品、六角、亞洲藏壽司鄰近11點均有逾3千張買單排隊。

其中，寒舍以74.4元再創上市新高價，王品以347.5元改寫2014年10月中以來8年半高點，六角以189.5元創2020年1月底以來近3年3個月高點，御頂以15.2元改寫去年8月底以來近8月高點，亞洲藏壽司亦回升至1個月高點。

其他個股表現同步強勁，飯店業者夏都(2722)飆漲9.62％至58.1元、創上市以來新高。老爺知(5706)飆漲9.28％至62.4元，經營85度C的美食-KY(2723)飆漲9％至169.5元、為近2月高點。晶華(2707)國際酒店集團勁揚6.8％至314元，為近1個半月高點。

連鎖餐飲集團瓦城(2729)勁揚6.95％至261.5元，宴會業者新天地(8940)大漲6.43％至27.3元，均回升至1個月高點。雲朗觀光集團旗下雲品(2748)、連鎖餐飲集團漢來美食(1269)、韓式餐飲集團豆府(2752)分別上漲6.06％、5.46％及5.18％，表現同步強勢。