明（4／20）日是24節氣中的穀雨，正好是農曆3月初一，正式脫離閏二月。命理師柯柏成指出，農曆3月起有2件民俗大事，第一是瘋媽祖，另一個就是3月初3（4／22）北極玄天上帝的聖誕。

柯柏成在臉書發文指出，神明的聖誕都是方便記憶，或是和節氣有關，3月初3這種日子就很好記，兩次的三陽開泰充滿吉祥含意，所以這天不僅是玄天上帝的誕辰，也是道教神祇哪吒太子的升天日。

柯柏成表示，民間祭拜玄天上帝多是在於消災解難，不過祭拜玄天上帝有些禁忌，例如不能拜紅龜粿，因為龜蛇二將是帝爺公踩在腳下的護法；另外，有民間傳說不能拜豬肚、豬腸，也跟龜蛇有關，建議以鮮花素果為佳。

值得注意的是，3月初3才是真正民俗上的情人節，柯柏成提醒，想得到良緣記得把握這天，向月老求的姻緣可以避免不適合的情人出現。情侶在這天約會可以找牡丹花合照，沾染天地間的富貴之氣，將照片上傳社群，能達到增進人緣的效果，不限於未婚男女找姻緣，已婚夫婦更能增進感情、吸引貴人。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！