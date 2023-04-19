黃天牧表示，外資持股比率從年初39.56％提升到40.25％，3月份外資淨匯入138億美元，今年三月底累計淨匯入達2,298億美元，但他認為，看市場要看中長期，對台股要有信心。
台股攻萬六 黃天牧：外資比拉高至四成
台積電法說會前夕，台股19日早盤高檔震盪。金管會主委黃天牧19日表示，他不評論個股，但對台股「有信心」，近期外資持股比率已從39.56％升高到40.25％，至今年三月累積淨匯入達2,298億美元，對於台股的看法看一個市場看中長期，對台股仍有信心。
台積電法說會前夕，台股19日早盤高檔震盪。金管會主委黃天牧19日表示，他不評論個股，但對台股「有信心」，近期外資持股比率已從39.56％升高到40.25％，至今年三月累積淨匯入達2,298億美元，對於台股的看法看一個市場看中長期，對台股仍有信心。
黃天牧表示，外資持股比率從年初39.56％提升到40.25％，3月份外資淨匯入138億美元，今年三月底累計淨匯入達2,298億美元，但他認為，看市場要看中長期，對台股要有信心。
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