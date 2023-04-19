台積電法說會前夕，台股19日早盤高檔震盪。金管會主委黃天牧19日表示，他不評論個股，但對台股「有信心」，近期外資持股比率已從39.56％升高到40.25％，至今年三月累積淨匯入達2,298億美元，對於台股的看法看一個市場看中長期，對台股仍有信心。