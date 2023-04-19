黃天牧表示，外資持股比率從年初39.56％提升到40.25％，3月份外資淨匯入138億美元，今年三月底累計淨匯入達2,298億美元，但他認為，看市場要看中長期，對台股要有信心。

台股逼近萬六大關 黃天牧：對台股有信心
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