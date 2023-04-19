桃園神社文化園區4月18日至7月9日舉辦「鯉魚流光祭」，近500面鯉魚旗在空中飄揚。營運廠商表示，鯉魚旗是日本男孩節的象徵，原本是向神明傳達孩子誕生的感謝之情，如今是夏日到來的象徵。

廠商指出，5月5日在日本古代是端午節，習慣在門口掛上菖蒲、艾草驅邪除病，不過日文中菖蒲與「勝負」、「尚武」發音類似，因此端午節竹便演變成兒童節、男孩節。而鯉魚旗成為男孩節象徵，也是日本江戶時代武士家族的傳統，原本是向神明祈求傳達孩子誕生的感謝之情、祈求孩子平安成長用途，如今已經成為夏日的象徵。

桃園神社文化園區4月18日至7月9日舉辦「鯉魚流光祭」，近500面鯉魚旗在空中飄揚。（賴佑維攝）

鯉魚流光祭今年有近500條鯉魚旗懸掛於神社園區內，此外園區還以日本神社在節日前後會有穿越「茅之輪」的習俗參考，在園區內設置，據說只要以8字形左一圈、右一圈、左一圈穿越「茅之輪」，就可以淨化身心，把上半年不好的事情、霉運掃光，祈求下半年家宅安寧、無病無災。為更有日本風情，4Jieqi食樸製菓所快閃店也在活動中出現，將有日本菓子及抹茶。將從4月27日至7月31日的周四至周日營業。

另因日本在男兒節也會擺放武士盔甲，祈求孩童免受厄運，此次也舉辦換穿鎧甲的活動。業者說，活動預計在6月初，將會有兒童盔甲，至於是否有成人盔甲，還在研議中。至於鯉魚旗手作DIY則預計在6月底，細節還在規畫。

鯉魚流光祭開放首日，已有不少民眾前往參觀。王姓民眾說，桃園神社平日人比較少，較有安寧的感覺，得知有鯉魚旗，就趕快來參觀。