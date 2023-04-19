台北市第七選區（信義、南松山）立委提名第一階段黨內初選民調結果出爐，由台北市議員許淑華順利通過初選。對此，許淑華發文表示，感謝大家支持，2024將會再戰，並全力爭取更多支持，積極推動地方建設，未來也會把服務再升級。

民進黨立委在台北市的第一波初選民調由信義、南松山開跑，原17日晚間進行電話民調，但因樣本數不足，打延長戰至昨日，並在今早公佈結果，由許淑華獲勝，取得松信區立委參選資格。

許淑華於臉書發文指出，感謝松信大家庭，2024將會再戰，並全力爭取更多支持，積極推動地方建設，未來也會把服務再升級，讓更多民眾的聲音被聽到。

對於接下來進入選戰的安排，許淑華也提到，除立委的戰場外，將會與黨內團結一致，以2024年由民進黨持續執政為目標，全力支持黨主席賴清德，朝團結國家、打造民主共同體方向邁進，同時積極爭取國會繼續過半，讓民進黨可以有更多機會為這片土地服務，並攜手民主盟友一起走向繁榮與和平的台灣。