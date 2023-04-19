據中新網報導，第1季大陸房地產市場出現由「快復甦」向「穩復甦」模式的轉變，房市企穩回升步伐有望邁得更穩。中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強指出，第1季大陸房地產市場主要指標出現積極變化，市場總體而言呈現趨穩回升態勢，購房者、投資者信心有所增強，「可以說房地產市場的底部已經過去了，房地產開發企業最困難的階段也應該是過去了。」

大陸國家統計局18日發佈今年第1季經濟情形。其中，房地產多項指標延續年初的趨穩復甦走勢。從銷售端來看，儘管第1季商品房銷售面積與去年同期相比仍在下行通道、下降1.8％，但同期商品住宅銷售面積已轉正成長1.4％，同時銷售額也由負轉正至年增4.1％。

貝殼研究院市場分析師劉麗傑表示，這是商品住宅銷售面積自去年年初以來首次年增率的正成長。從歷史比較來看，2023年第1季新建商品住宅銷售規模僅次於2021年的峰值水準，房市回暖信號明顯。

不過，從3月中旬開始，多地房市復甦節奏有所放緩，房地產開發投資增速的出現變化，官方數據顯示第1季房地產開發投資增速年減5.8％，累計降幅較1到2月擴大0.1個百分點。