繳納牌照稅持帳單就近到6700家門市，祭出「繳稅回饋」、「吃貨補貼」2大抗通膨對策。（7-11提供）

超商APP功能再創新！為滿足消費者更快捷的購物需求，全家APP即日起「FamiNow」預訂快取新服務登場，主打全台店舖24小時訂餐、3小時內可預約、千項商品隨到隨取三特色。7-11 icash Pay於4月整合其經營的OPEN POINT生態圈與逾6700家門市雙資源，祭出「繳稅回饋」、「吃貨補貼」2大抗通膨對策，貼近消費者想省荷包、賺好康的消費需求。

全家「FamiNow」功能十分簡易，一為打開APP選擇欲到店的店舖，二為提前30分鐘至3小時內完成預訂商品並付款，三為到店掃碼後就可快取，解決上班族或學生尖峰時段購買需等候痛點；此外，「FamiNow」亦提供500間指定店舖商品外送服務，其中200店更提供店址腹地3公里內，全家A店訂購、B店自取，甚或直接外送到家的特色服務，一次滿足消費者預訂自取、跨店領取及外送到家取的需求。

為歡慶FamiNow服務全店開通，自19日起至5月2日推出預約自取限定優惠活動：連續14天推出多款指定Let’s Café、私品茶買1送1、買2送1優惠，如有會議、聚會等團體訂購需求，則可選擇買5送5系列品項；5／16前自取訂單單筆滿129元，還可免費獲得中杯經典美式1杯（不限冰熱，每人每週限1次）。

7-11看準牌照稅開徵，與愛金卡公司攜手打造全台規模最大的O2O繳稅服務平台，整合icash Pay APP與逾6700家7-11門市雙資源，推出線上繳牌照稅最高回饋600點、線下繳稅使用OPEN POINT點數可100％折抵，繳稅賺回饋。

30日前線上使用icash Pay APP掃描QR code繳納牌照稅，單筆滿7000元後再以icash Pay支付任一消費即可獲得350點OPEN POINT點數（每戶限一次，活動上限3000份），新戶加碼贈送150點OPEN POINT點數（每新戶限一次，活動總上限3000份）。為滿足習慣紙本繳費的民眾需求，亦開放持紙本稅單就近到6700家7-ELEVEN門市可使用icash Pay結帳，還可搭配OPEN POINT點數折抵帳單服務，1點可折抵1元，每筆繳費完成後再加贈2點OPEN POINT。