桃園市境內改裝車產生夜間噪音氾濫，不分黨派、不分區域議員都稱自己轄區是「飆車天堂」，桃園市議員凌濤今日在議會中質詢表示，改裝車的夜間噪音導致大人、小朋友都睡不著覺，特別是嬰兒被噪音驚醒還需重新安撫入睡，造成許多年輕夫妻精神體力巨大的耗損，也是選服案件「情緒值」最高的案件，儘管市警局配合環保局有進行執法、也配合凌濤辦公室7次進行夜間檢測，但相關情形還是存在，有必要採行「非常手段」，並提請立法院針對法規修法，徹底杜絕夜間噪音問題。

環保局長陳世偉指出，目前全市移動式噪音照相科技執法設備有12座，會針對陳情熱點固定設置2周強力執法，另也跟警察局排定聯合稽查，明年度會增加預算採購科技執法儀器，也會跟台中請益，但根本問題是從源頭杜絕，會跟中央反映，由交通部跨部會合作修法，要求改裝車回到監理單位檢測，增加稽查頻率、降低改裝意願。

「上任3個月，選民服務最大宗就是改裝車擾民！」凌濤指出，去年桃園總共執行237場科技執法，告發272輛次；而在今年，才累積三個月就已經執行159場次，等於是密度增加2倍，但仍有許多改管車持續製造噪音。而環保局目前計畫分2年購入執法設備，實在緩不濟急，應加速運用「噪音基金」，於今年內讓設備完整到位，加速於桃園區境內設置取締設備，他會在議會全力支持相關預算。

凌濤表示，環保局目前的作法，是在車輛發出噪音後，去檢測、舉發的「事後補救」，但環保局也應考慮「主動出擊」清查改裝車，或開放由民眾檢舉、檢測車輛的改裝情形，以根除噪音超標的情事。

凌濤認為，以桃園區為例，目前已在大興西路二段設有噪音檢測站點，但仍持續接到許多市民的陳情，在春日路、經國路一帶的違規熱點，晚上常常有改裝車飆車、製造噪音，建議環保局於該處設立固定稽查站，或具體增加稽查頻率。

凌濤呼籲，台中已有「靜城專案」，桃園市也應考慮實行「靜夜專案」，並提請立法院修法，不能有任何作文或美化數據做法，雷厲風行，將夜間的安寧還給市民。