台北市長蔣萬安上任後，許多作為遭國民黨台北市議員秦慧珠質疑。秦慧珠今(19)日表示，台北市政府大陸小組召集人竟仍是前台北市長柯文哲、副召集人是前台北市副市長蔡炳坤，且整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組完全未組成，台北市大陸小組處於「不存在」的狀態，秦痛斥蔣市府「擺爛又一樁」。

秦慧珠今在臉書指出，2月20日她就提出書面質詢，台北市政府公益檔期審議委員會的主任委員仍是「副市長蔡炳坤」，顯然螺絲鬆了，如今又發現市府另一件更離譜的事。秦慧珠說蔣萬安曾多次表示，已指示副市長林奕華負責「雙城論壇」相關聯繫工作，並由市府大陸小組作為幕僚單位，但她調閱相關資料卻發現，台北市政府大陸小組的召集人仍是柯文哲、副召集人仍是蔡炳坤，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟未組成，台北市大陸小組目前處於「不存在」的狀態。

秦慧珠進一步指出，最近一屆市府大陸小組委員由110年3月25日起聘，任期已於今年3月24日屆滿，但離譜的是，不僅去年12月25日台北市長換成蔣萬安後，召集人未做任何更動，27位委員中，10位由前市府官員擔任的委員，早已在去年離職卻仍未更換，甚至全部小組委員任期已屆滿快一個月了，也未續聘。

秦慧珠直言，市府大陸小組設置要點未「廢除」，但整個組織已被蔣市府「廢除」了，而這樣的市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了。秦慧珠強調，不只蔣市長應負責，也點名督導秘書處的副市長林奕華、秘書長兼祕書 處長李泰興難辭其咎，「怎可怠忽職守到如此離譜的地步」。

秦慧珠透露，大陸是否會再贈送一隻雄性貓熊給台北市政府，以及貓熊圓仔已過「適婚年齡」，需進行生育繁殖等問題，除了北市動物園要負責事務作業外，大陸小組更要協助動物園做兩岸政策研討，未料卻連大陸小組都不存在了，「從市長到副市長等市府高層仍渾然不知，真是讓人覺得市府擺爛又一樁」。