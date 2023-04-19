肯德基「海苔肉鬆脆雞」玩創意滋味，單點72元；「玫瑰荔枝Q蛋撻」粉嫩香甜，單點52元。（肯德基提供）

母親節倒數，懶得上餐廳人擠人又嫌下廚麻煩，不少消費者轉向速食店購餐過節。看好至少3成媽媽不愛吃蛋糕，加上勞動節連假將至及普發現金到手，速食新檔期也輪番上陣，業者分析，年輕人喜愛嚐鮮，預期連假白天就能增加近20組年輕客群；另餐點優惠仍是逾6成消費者的心頭好，便推買一送一、套餐折價等好康，保守估計帶動買氣至少1成以上。

麥當勞Signature極選系列即起推「帕瑪森主廚雞腿堡」，以北海道酪乳搭洋蔥等香料，透過酪乳的酸將原塊去骨雞腿醃製得柔嫩多汁，油炸後外酥裡嫩，再佐以帕瑪森起司醬和原葉生菜等，層次豐富；5月23日前用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元就送文件夾。

漢堡王限時於官網推套餐第二件半價優惠，包括「花生安格斯牛肉堡餐」，咬下感受濃郁醬香，190元。（漢堡王提供）

漢堡王24日起至5月31日，官網獨家推「花生安格斯牛肉堡」和「美式花生雙層脆雞堡」套餐第二件半價，濃郁花生醬搭3倍厚安格斯牛肉、椒香脆雞，口感濃郁充滿肉汁；另指定大杯飲料包含可樂等享買一送一，平均一杯不到25元，預估宵夜商機可帶動晚間人潮1成。

繼光香香雞新推「美式炸雞柳爽沾組合」，共有4種沾醬可選，20日起開賣，219元。（繼光香香雞提供）

繼光香香雞20日起推新品「爽沾美式炸雞柳」，超過15cm的無骨雞柳條，肉質鮮嫩且酥脆，並研發4款美式特色沾醬包括「蜂蜜芥末醬」等；會員即日起至5月6日單筆儲值滿1千元送100元現金券。

肯德基新推「海苔肉鬆脆雞」，將特製雞肉鬆搭海苔與白芝麻添香氣，融合咔啦脆雞的辣感，玩出中西混搭的鹹香新滋味；甜點則推粉嫩「玫瑰荔枝Q蛋撻」，外皮酥鬆、內餡濃郁飄散荔枝清香，綿密不甜膩；品牌也與「卡娜赫拉小動物」聯名推禮盒與提袋，詳情可查官網。

必勝客「愛你魷！ 究級海味比薩」以愛心造型表達心意，並集結四款海鮮寵愛媽媽味蕾，全台限量5千個，單點1049元。（必勝客提供）

必勝客用愛心造型「愛你魷！究級海味比薩」表達對媽媽的愛，標榜帕瑪森芝心餅皮香濃美味，並集結4款海鮮包含深海大魷魚、頂級帶卵帆立貝、干貝及西京燒鮭魚花，全台限量5千個；另會員即起至5月8日訂餐可獲價值488元優惠券，透過APP訂餐再送冰藏起司塔。