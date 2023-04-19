波蘭今天宣布，計劃沿著與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的邊界架設數千具攝影機和行動感測器，防止波蘭所稱由俄國策動的非法移民入境。

加里寧格勒是不與本土相連的俄羅斯最西端領土。法新社報導，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）說，這套系統將結合綿延200公里邊界上的帶刺鐵絲網使用；他說：「我們將全面監視邊界發生的事情。」

這項計畫預估將花費3億7300萬波蘭貨幣茲羅提（約新台幣26億8500萬元），包括架設3000具攝影機和行動感測器。

波蘭與俄羅斯盟友白俄羅斯的邊界上現已有裝設類似監視系統的5公尺高金屬圍欄。白俄羅斯被控放任移民進入歐洲聯盟，但予以否認。

波蘭實行措施強迫移民返回白俄羅斯，但邊界防衛隊和非政府組織表示，每天仍通報約100起企圖非法越界行為。其中許多企圖越界的人來自中東和非洲。

部分運動人士和援助組織譴責這些阻止入境的措施和波蘭政府的全面強硬反移民立場。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120419