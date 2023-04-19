韓流盛行多時，不管是流行娛樂文化或是影視音作品，每每都能引領風潮，台灣要如何追上？文化部長史哲今日接受網路政論節目主持人王時齊訪問時表示，關鍵在於數量，「必須要有一定的數量，才能成為『流』。」

史哲以近期當紅的台劇《模仿犯》為例子，他表示這部作品在製作水平都達到打國際戰的水準，「台灣有進入國際市場的能力，但是量不足，無法變成『流』，我們在苦思，要怎麼提高數量。」

史哲表示，未來他希望能壯大台灣的文化內容，「我希望追劇要有台劇，國際文化參與要有台灣，國家應該要把資源拿出來放在文化裡，台灣文化要成為黑潮，讓台流溫暖全世界，這是我們想要強化的事情，這也是因此文創法首度提出將投資抵減納入文化產業。」

史哲表示，投資抵減過去往往都在生技產業、半導體產業可以看到，但挪到文化產業對影視音而言，是很重要的事情，史哲表示，他不敢說要讓台灣的文化能像台積電一樣，變成護國神山，「但是要壯大台灣的文化內容，才可以真正的護國，要護國，需要台灣的內容產業在世界上發光發熱。」