桃園市33歲王姓男子18日晚間酒後騎車且沒帶安全帽、未開大燈。桃園警方巡邏發現，隨即攔查，但騎士竟加速逃逸，還沿途逆向、蛇行、闖越紅燈，警逮人後發現其酒駕，隨即依法送辦。

桃園警察分局中路派出所員警簡成驊及張栢豪昨天晚上巡邏時，在德華街發現一名機車騎士未戴安全帽且未開大燈，立即攔查取締，但該騎士未停車，反而高速逃逸，沿途逆向、蛇行、闖越紅燈，影響其他用路人安全，員警立即呼叫警網支援攔查。

該名騎士在周邊巷道竄逃，最後被警網圍堵，見無路可跑竟棄車逃逸，竄進一戶民宅內把住戶嚇了一大跳，員警追緝遭其強力反抗，隨即使用辣椒水並合力將其壓制，經檢測該王姓男子33歲酒測值為0.24MG／L，為規避警方攔檢才拼命奔逃，粗估光蛇形、逆向、闖紅燈，不含酒駕就可開罰19000元罰單，全案依法移請偵辦。

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