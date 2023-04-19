「天啊，好大一個坑！」台南市新化區信義路菜市場昨天傍晚出現一處天坑，寬度達4米，不少路人行經目睹都嚇一跳，由於大批土石塞住排水溝渠，眼看大雨將來，當地市議員余柷青趕忙通報台南市政府水利局派員清除搶修。

水利局指出，塌陷處為新化西幹線排水道，進一步檢視裸露的鋼筋多已鏽蝕，研判加蓋後排水溝平常作為停車用途，可能因年久不堪承載，導致路面突然塌陷，目前已緊急搶修，趕在大雨來之前，今天就能清除掉落土石，避免溝渠排水受影響，但整體搶修工程預計需2周才能完成。

余柷青說，昨天傍晚接獲路面塌陷出現天坑消息，緊急到場並通知新化區公所及水利局人員緊急拉起封鎖線因應。她說，整條溝渠都是同一種工法，當地為菜市場鬧區，不堪承載的路面說塌就塌，讓人心驚，接下來又發布將下大雨，今天若未能趕快搶修，恐怕周邊都將釀淹水。

她也說，發生塌陷處是一處閒置的建案銷售中心，一旁緊鄰2家超商，好險發生在傍晚，不然上午有攤商擺攤，加上平常也有不少民眾停車於此，後果恐不堪設想。她也要求水利局全面檢視整條水溝溝渠加蓋的路面是否安全。