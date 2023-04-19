陳姓街友想住進台南市北區東豐路地下道被拒，竟持鐵鍊前往市府社會局砸毀影印機等公物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市45歲陳姓男子想住進街友群聚的北區東豐路地下道，卻因違反生活公約被拒，昨天上午竟持鐵鍊前往安平區永華市政中心7樓的社會局辦公室砸毀影印機等公物。警方獲報到場後，動用辣椒水壓制逮捕，訊後依妨害公務、毀損等罪嫌移送台南地檢署；經檢方複訊，將陳男送醫療機構進行精神評估、收容。這也是繼上個月市府大門被砸後，再度傳出有人進入市府破壞公物。

昨天上午10點多，警四分局接獲社會局電話報案，指有人在該局辦公室砸毀公物。員警到場後，發現有毒品、竊盜等多項前科的陳男，持鐵鏈進入社會局辦公室，砸毀影印機、百葉窗及電梯門等公物，正在辦公的社會局人員都嚇了一大跳，還好沒有人員受傷，員警立即以辣椒水制止，並將陳男壓制逮捕帶回偵訊。

警方調查，陳男因想住進北區東豐路地下道，但因東豐路地下道的街友，各有地盤及列冊註記，不是想住就住，陳男遭拒後心有不滿，才於昨天上午騎腳踏車前往社會局砸毀公物。

社會局表示，昨天早上陳男到東豐路地下道想找地方睡覺，但因有喝酒的情況，社工獲報會同員警到場關心；過程中，因陳男情緒激動，曾作勢要打社工及街友，危害到大家的人身安全，員警及社工於是依規定要求陳男離開。

社會局還強調，為了便於街友的生活能夠自我管理，也讓民眾不會造成太大的威脅與壓力，因此希望街友聚集在東豐地下道時，能夠不喝酒、不抽菸、自己的物品擺放整齊、不可以隨便罵人及偷東西，這些都有公約規律。

社會局說，目前台南市有230位列冊街友，該局都會定期關心、了解需求。鑑於東豐路地下道的位子有限，如果隨便人都進入的話，大家都會覺得很擠，生活公約也無法遵守；如果真的要住進東豐地下道，可以跟社會局聯繫，該局會評估個人的狀況，街友不一定要進在東豐地下道，也有街友重建中心，並提供租屋、就醫、就業的幫忙，有需要的話可以撥打1999專線尋求協助。

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