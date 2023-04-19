UA FLOW VELOCITI ELITE，7980元。（UNDER ARMOUR提供）

ASICS METASPEED＋ 新色，7280元。（ASICS提供）

跑全馬零經驗的女跑者首次參加世界最大馬拉松賽事，竟幹掉其他好手奪冠，她腳上的跑鞋究竟藏什麼秘密？隨跑步風氣盛行，跑鞋性能需求日益漸增，不少運動品牌強打「碳板跑鞋」，標榜彈性高又輕量，平均可降低約4％跑步能量成本，過去也有馬拉松跑者靠這類鞋履打破自身紀錄，世界田徑總會更因此立新規維持公平性。如今碳板跑鞋不僅拚機能強勁，外型同樣要酷炫，讓跑者在場上也能耍潮抓住視線。

跑者Sharon Lokedi去年以2小時23分23秒拿下紐約馬拉松女子冠軍，這是她生涯首次參與全馬賽事，腳踩的UNDER ARMOUR「FLOW VELOCITI ELITE碳板跑鞋」瞬間吸引關注，該鞋上層以輕量PEBAX泡棉提供柔軟回彈與極佳能量回饋；全腳掌熱塑性碳板讓跑者瞬間擁有爆發力，鞋面標榜像安全帶般貼合腳型，外型漸層配色設計相當搶眼，30日前凡於品牌粉專貼文完成指定任務有機會獲UA PRO ELITE系列裝備。

ASICS打造METASPEED鞋款，並針對步幅型與步頻型跑者打造不同中底配置的鞋型， SKY＋強化回彈效果，EDGE＋則促進滾動推進，鞋面提供高度透氣與包覆性，並採用全腳掌碳板加強推進力，標榜提供高度透氣與包覆性又能提供足部支撐，近期推全新配色，採用白色加上蔥綠與粉藍的色彩調配，訴求亮眼的競速鞋履。