宜蘭縣消防局南方澳分隊一名彭姓隊員（如圖）去年12月在分隊受到性騷擾，經醫師診斷為急性創傷壓力反應，應休養2個月，但宜縣消防局在調查中卻對受害人言語壓迫，更認定備勤時間不屬於工作時間，因此未使用性別工作平等法處理。當事人欲申請公傷假被駁回，甚至被迫離職，彭姓受害者在立委幫助下19日召開記者會，哽咽述說自己的遭遇。（張鎧乙攝）

立委高嘉瑜、王婉諭今（19日）在立法院舉行記者會，指宜蘭縣消防局不當處置職場性騷擾，1名女隊員在立委陪同下，陳述遭加害者潛入寢室等情節，導致身心受創、醫生診斷為急性創傷壓力反應，但申請公傷假休養遭拒，以其他假別申請也被駁回，遭到機關二次傷害，最後只能「被迫」離職，宜蘭縣消防局則以3點回應。

宜蘭縣消防局說明如下：

一、去年12月初事件發生後，消防局隨即依法啟動調查程序，並召開防治性騷擾申訴處理調查委員會審認，調查報告函報主管機關備查在案，結果獲得當事人確認，當事人至今未對性騷擾處分提出任何異議。

二、當事人申請補休、病假、休假休養3個月，請假期間消防局提供心理諮商輔導服務，並於當事人住院期間前往探視；惟依法未符公傷假之申請要件。

三、當事人如對調查、請假事宜有任何疑義，請循行政流程提出申訴。

宜蘭縣長林姿妙今天上午出席活動記者會時，對此回應說「我們絕不允許性騷擾，保障同仁的身心健康。」

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