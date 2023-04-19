立委高嘉瑜、王婉諭今（19日）在立法院舉行記者會，指宜蘭縣消防局不當處置職場性騷擾，1名女隊員在立委陪同下，陳述遭加害者潛入寢室等情節，導致身心受創、醫生診斷為急性創傷壓力反應，但申請公傷假休養遭拒，以其他假別申請也被駁回，遭到機關二次傷害，最後只能「被迫」離職，宜蘭縣消防局則以3點回應。
宜蘭縣消防局說明如下：
一、去年12月初事件發生後，消防局隨即依法啟動調查程序，並召開防治性騷擾申訴處理調查委員會審認，調查報告函報主管機關備查在案，結果獲得當事人確認，當事人至今未對性騷擾處分提出任何異議。
二、當事人申請補休、病假、休假休養3個月，請假期間消防局提供心理諮商輔導服務，並於當事人住院期間前往探視；惟依法未符公傷假之申請要件。
三、當事人如對調查、請假事宜有任何疑義，請循行政流程提出申訴。
宜蘭縣長林姿妙今天上午出席活動記者會時，對此回應說「我們絕不允許性騷擾，保障同仁的身心健康。」
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