台灣檢警與馬來西亞警方聯手，共同破獲藏身在吉隆坡內某高級社區大樓的詐騙集團。（刑事局南部打擊犯罪中心提供／吳建輝彰化傳真）

馬來西亞警方12日攻堅，逮捕首腦台籍陳姓通緝犯等12名犯罪嫌疑人，詐騙金額高達上千萬元，如今被一舉瓦解。（刑事局南部打擊犯罪中心提供／吳建輝彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

台灣檢警與馬來西亞警方聯手，共同破獲藏身在吉隆坡內某高級社區大樓的詐騙集團，豪宅內分別作為話務機房、洗錢水房、員工宿舍等，月租金高達15萬台幣，馬來西亞警方12日攻堅，逮捕首腦台籍陳姓通緝犯等12名犯罪嫌疑人，詐騙金額高達上千萬元，如今被一舉瓦解。

刑事警察局南部打擊犯罪中心在偵辦假投資詐騙案時，抽絲剝繭向上溯源找到設在馬來西亞境內的詐騙據點，隨即與國際刑警科、彰化縣警察局等單位共組專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦，國際科駐馬來西亞聯絡官與馬國商業刑偵局共享情資，南打同步派員赴馬來西亞，與當地警方共同偵辦。

經調查，該詐騙集團藏身在馬來西亞首都吉隆坡的某高級社區大樓內，租賃多處大坪數豪宅作為詐騙據點，還提供宿舍，本月12日見時機成熟，馬來西亞警方實施搜索，一舉破獲以台籍詐欺通緝犯陳男為首的詐騙集團。

該詐騙集團12名成員中，都是台籍，其中有6位是通緝犯，大多於2020年潛逃出境，警方在現場查扣7部筆記型電腦、18支手機，還有一部平板電腦與2組網路設備等證物。

彰化地檢署表示，該詐欺集團成員組織分工細膩，在取得人頭帳戶後，由機房成員以通訊軟體與被害人聯繫，透過假投資獲利等名目騙取被害人金錢，在由水房成員利用數位帳戶或通知車手臨櫃取款等方式提領贓款，製造金流斷點。

地檢署強調，該集團成員亦涉及多起刑事案件，疑位躲避我國刑事追訴因而前往馬來西亞從事詐騙工作，初步清查詐騙對象主要鎖定台灣人民，金額逾新台幣千萬元；檢察長洪家原呼籲，金融帳戶資料及金錢均攸關個人財產權益甚鉅，切勿輕信詐欺集團各種話術，以免受騙致生財產損失。