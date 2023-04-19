目前正是鳳梨的盛產季節，壽山動物園也為園內動物調整食譜，將當季新鮮多汁的鳳梨入菜，白手長臂猿、紅毛猩猩、台灣黑熊及非洲象等動物看到眼前蔬果大餐立即大口品嚐。市長陳其邁表示，台灣鳳梨栽培技術先進，尤其是當季鳳梨香甜美味口感佳，是許多人都無法抗拒的夏日水果，這次特別將鳳梨送往動物園，希望藉由園方巧手，將應景水果的新鮮甜美與動物們分享。

非洲象「阿里」以長鼻將鳳梨大餐一次完食(高雄市觀光局提供)

觀光局長高閔琳進表示，動物園的動物食譜設計會依季節調整選用新鮮且營養合適的食材，鳳梨富含膳食纖維及維生素C，又香又甜，除了人類愛吃，也深受動物喜愛。園方特別將當季鳳梨切丁，再將蘋果、芭樂、番茄、紅龍果放入鳳梨盅，也準備高麗菜絲等蔬菜平衡甜度，繽紛美味的蔬果大餐讓動物吃得津津有味，也讓一旁的遊客看得興趣盎然。此外，保育員備餐時，盡量保留水果的原型餵食，不會刻意去掉果皮，但會視情況把水果切小，讓群養的動物們都有機會品嚐得到。

紅毛猩猩「咪咪」優雅的將鳳梨等蔬果擁入懷中慢慢享用。(高雄市觀光局提供)

白手長臂猿「yoyo」及「貝貝」看到鳳梨盛盤的蔬果大餐立刻抓取品嚐；紅毛猩猩「咪咪」先優雅的提起鳳梨籃並仔細端詳鳳梨本體，再將鳳梨等蔬果擁入懷中慢慢享用；台灣黑熊「波比」捧著鳳梨果皮大口咀嚼；非洲象「阿里」以長鼻一次完食；長鼻浣熊也以暴風般的速度將鳳梨吃個精光，與緩慢食用蔬果全餐的象龜們形成有趣對比。

白手長臂猿「yoyo」享用鳳梨蔬果全席(高雄市觀光局提供)

負責照養靈長類動物的林姓保育員特別提到，對於圈養動物，餵食豐富化是很重要的課題。豐含纖維質的當季鳳梨是相當好食材，能將幸福滋味分享給動物感到很高興；照顧黑熊的林姓保育員也說，台灣黑熊是雜食性動物，擅長以靈敏的嗅覺尋找食物，很快就找到藏在展場水池邊的鳳梨，並立即大口享用。

台灣黑熊「波比」以靈敏的嗅覺很快就找到藏在展場水池邊的鳳梨。(高雄市觀光局提供)

動物園補充說，為因應不同動物營養需求，特別設置動物專屬的中央廚房，每天都有新鮮蔬果、肉類、飼料、牧草等，讓動物們吃得安心又營養，並依照不同物種個體分配每餐份量，也再次提醒遊客千萬別任意餵食園內動物，一同守護動物朋友們健康。