櫃買中心順應國際發展趨勢，於去年7月8日建立SLB櫃檯買賣制度，以期協助國內企業達成永續發展目標，奇美實業此次SLB連結2025年溫室氣體排放較2021年減量16.8%，以及2025年生產用水來自水資源循環體系之比例佔80%的永續目標，透過落實綠色生產、綠色能源及綠色倡議，實現奇美實業「創造永續幸福的世界」的企業核心目標，並提供投資人參與塑化產業永續革命的機會，攜手邁向低碳轉型。

櫃買中心指出，近年來淨零永續議題已逐漸成為全球新顯學，各國政府紛紛制定淨零轉型路徑與策略，也有越來越多企業訂定淨零目標及提出減排承諾，所以淨零排放已不僅關係著環境永續，也攸關到國際競爭力，而SLB是協助企業達成溫室氣體減排的最佳利器之一，因此已成為國際市場上最熱門的新種永續發展債券商品。

此外，為推動永續發展債券發展，除發行人訂定的計畫書可重覆使用外，櫃買中心亦已將資格認可申請改為總額制，申請額度後得一次或分次發行，提供債券發行人資金運用及發債作業上的彈性與便利性。