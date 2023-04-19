歐盟執委會在去年提出《歐盟晶片法案》，並得到內部市場專委布雷頓(Thierry Breton)的確認。而歐盟主要機構。執委會、歐洲議會、歐盟理事會周二就該法案的內容取得共識。

執委會副主席維斯塔格(Margrethe Vestager)在推特上說：「我們需要晶片來推動數位和綠色轉型，或是(滿足)醫療系統」。

一位歐盟官員表示，自從去年公佈晶片補貼計畫以來，歐盟已經吸引了1000多億歐元的公共和私人資金投資。

但是部分分析人士表示，歐盟可能很難縮小與競爭對手之間的差距，特別是與美國和亞洲的競爭。中國問題和科技專家Paul Triolo認為，「歐盟需要弄清楚關鍵問題，如同美國也一樣的，就是半導體的供應鏈中，有多少比例可以轉移到歐盟，而對此需要付出多大的成本」。

儘管執委會最初提議只是資助先進尖端的晶片工廠，但歐盟政府和立法者已將範圍擴大至覆蓋整個價值鏈，包括較成熟的晶片和研究設計設施。

也有分析認為，較低的預算、歐洲市場對先進晶片的需求欠缺，以及繁瑣的手續等因素，將阻礙歐盟追趕美國和亞洲的努力。

特別是歐洲較低的補貼金額，仍低於亞洲水準，可能會抑制歐盟的雄心。南韓政府為三星提出的補貼計畫；台灣、日本、越南、泰國都有獎勵措施，來吸引晶片業。

歐洲政策分析中心研究員Christopher Cytera表示，歐盟除了加入補貼競賽之外，別無選擇，因此《歐盟晶片法案》可說是一個良好的開端，但歐盟應發揮在晶片製造的優勢。例如艾司摩爾(ASML)在微影機(光刻機)的優勢、蔡司(Zeiss)在鏡頭上的優勢，以及巴斯夫(BASF)提供的關鍵原料。

此外IDC分析師Anielle Guedes說，晶片競賽不僅只是比賽蓋工廠，晶片法案也同意這一點，所以也有專注在人才的培養，並著眼於為未來發展熟練勞動力。

然而產業專家表示，歐盟凡事要求獲得27個成員國的同意，此等繁文縟節可能會造成問題。