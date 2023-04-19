展望2024年升息循環估將終結，供應鏈正常化可望進一步推升鋼鐵需求，但貨幣緊縮的滯後效應及通膨反覆升溫，可能對經濟造成長期影響，預估未來數年全球鋼鐵需求成長幅度仍不如疫情之前水準。

世界鋼鐵協會周二於維也納召開2023年度理事會特別例會(SGM)，會中提出2023年與2024年全球鋼材最新需求預測，2023年全球鋼鐵需求成長上修至2.3%、約為1822.3百萬噸，較前次(去年10月)預測之1.0%提高1.3個百分點，2024年預估成長1.7%，成長持續加速。

全球鋼鐵需求預測，2023年需求預測為1822.3百萬噸或2.3%，較前次預測1814.7百萬噸上修約760萬噸，較2022年需求增加約4080萬噸。2024年需求預測為1854.0百萬噸或1.7%，較2023年需求增加約3170萬噸。

用鋼產業方面，2023年汽車業因供應鏈瓶頸解除，且在新能源汽車需求快速成長加持下，表現較為突出；建築業及製造業因全球高利率環境而陷掙扎。以地區別而言，今年將以已開發國家、印度、東南亞及中東需求較佳。

大陸解封帶動經濟復甦，國統局4月18日公布第一季GDP年比成長4.5%，高於市場預期之4%；另外全年GDP成長目標設定為5%。不動產需求持續低迷，惟大陸政府加強基礎建設力道、並實施寬鬆貨幣政策刺激經濟，在電動車等製造業帶領下恢復成長，2023年鋼鐵需求預估可達939.3百萬噸或2%，2024年則維持939.3百萬噸(+0%)水準。

東協五國(ASEAN 5)積極發展基礎建設，外資投資恢復加上旅遊業復甦，可望抵銷出口需求疲弱的衝擊，2023年鋼鐵需求估將增至77.1百萬噸或6.2%，2024年為81.4百萬噸或5.7%。

印度政府支出持續挹注建築業發展，汽車等製造業則受惠外商投資，成長動能強勁，帶動2023年鋼鐵需求成長至123.3百萬噸或7.3%，2024年進一步增加至130.9百萬噸或6.2%。土耳其年初受地震重創，但災後重建需求可望大幅挹注建築業成長，預估2023年鋼鐵需求成長至35.4百萬噸或9%，2024年更將增至37.6百萬噸或6%。