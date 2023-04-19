肺癌在國人癌症死亡原因位居之冠，桃園3月起推出2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，市長張善政今天於市政會議，嚴肅地說國際權威科學期刊《Nature》近期有篇期刊，論及台灣人吸入的P.M2.5高過南韓及英國，提醒民眾出門運動、上班前要留意空氣品質，更表示免費肺癌篩檢3000多人中已檢出10多名嚴重患者，盼及早發現能趕緊治療。

張善政指出，《Nature》近期有篇期刊寫道，台灣人吸入的P.M2.5比南韓、英國還高，肺癌的發生率更是比南韓高出3倍、比英國高出5倍，這也是為什麼桃園要推出2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務。他說，自己今天進會議室前特別看了一下窗外，空氣品質狀況不是很理想，呼籲民眾在出門上班、運動前可以先至氣象局官網查詢當下的空氣品質，再決定是否要到戶外運動，或縮減戶外運動時間。

桃園市長張善政今於市政會議公布3000多人免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢結果，有70多人檢驗呈現異常，其中又有10多人狀況嚴重需馬上治療。（陳夢茹攝）

張善政提及，桃園自3月起推出2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，目前已有7000多人報名，6000多人通過審核，已有3000多人的篩檢結果出爐，經統計發現有70多人檢查狀況異常，需要進一步追蹤，其中又有10多人的狀況較為嚴重，需要馬上著手進入治療，鼓勵符合資格又對自身健康有疑慮者踴躍篩檢。

張善政表示，衛生局提供免費肺癌篩檢只是第一棒，接下來要請環保局去找出空氣汙染的熱點並加以改善，交通局也要針對交通熱區進行檢查，看有沒有任何環境汙染的問題，各局處協力一起改善空氣品質，讓市民的生活環境變得更好。