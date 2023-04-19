藍營2024總統呼聲最高的的人選─新北市長侯友宜，今（19）日傍晚將率團出訪新加坡，展開四天三夜參訪。對此，前立委郭正亮認為，侯友宜此趟出訪比較像在競選、會有具體得分，同時，這代表侯知道外界對他的外交能力有質疑。

當被媒體詢問出訪心情如何時，侯友宜回應，新北是國際大城市，在疫後經濟發展要跟國際接軌也要互相學習參訪，新加坡經濟產業發展全世界看得見，不管是在金融科技產業甚至人才培育與青年創業都值得我們借鏡。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜出訪新加坡比較像在競選，也代表他知道，外界對他的外交能力有質疑。郭正亮判斷，侯友宜會有具體的得分，因為他在當地「會有具體的接觸」、一定會有新聞。

同台的前空軍副司令張延廷也認為，侯友宜訪問新加坡的作法很好，對他有加分，因為星國人均所得非常高，其公務員採取菁英政策，教育政策也相當優異；在國際舞台上，新加坡運用靈活外交，扮演自己的角色，這些事物都值得台灣學習。同時，新加坡與台灣的友誼、互動密切，甚至還在台灣駐有星光部隊。