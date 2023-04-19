據美國之音報導，美國印太司令部司令約翰．阿奎利諾（John Aquilino）上將當地時間周二（4月18日）在眾議院軍事委員會的聽證會上直言，中方對台灣的威脅日益增加，「我認為威脅的趨勢正朝著錯誤的方向發展。這是毫無疑問的。但我告訴你，議員先生，美國軍事力量今天已做好了應對任何突發事件的準備。」

來自弗吉尼亞州的共和黨聯邦眾議員羅伯．惠特曼（Rob Wittman）再次提到前美國印太司令部司令菲利普．戴維森（Philip Davidson）上將有關中共武力攻台可能時間表為2027年的說法，並詢問阿奎利諾是否認同這樣的預測。

阿奎利諾表示，他瞭解戴維森將軍的說法是來自於中方國家主席習近平要求其軍隊在2027年前做好執行任務準備。阿奎利諾說，中方何時對台灣採取武力行動的時間表並不是最重要的。「如果國防部長今天給我這個任務，我就負責今天避免衝突。如果威懾失敗，我們有能力戰鬥並獲勝。」

前美國印太司令部司令戴維森2021年3月曾在國會聽證會上答覆參議員關於他如何評估亞太地區何時可能發生衝突的一段談話，如今已成為外界所稱的「戴維森窗口」，也就是中方入侵台灣的時間表可能是在2027年。不過戴維森解釋說，他當時只是要向議員強調，中方的軍事威脅「在未來10年將會出現，事實上我最擔憂的是未來6年」，但後來出現各種關於2027、2025或其他時間表的談論，讓他感到過度注意某個特定日期對理解未來10年將出現的危機沒有幫助。

阿奎利諾繼續表示，有許多變數能導致習近平採取軍事行動，「我們的工作就是每天說服他們，那會是個糟糕的選擇」。

「美國最終目標是尋求如何與中國和平共存」

台海安全局勢顯然是美國國會兩黨在印太地區最重要的軍事議題之一。眾議院軍事委員會首席民主黨成員亞當．史密斯眾議員（Adam Smith）在聽證會上稱，中方在企圖實現統一台灣的目標上措辭愈加咄咄逼人，使得台海兩岸成為最大的衝突引爆點，「我們必須想辦法遏阻中國採取咄咄逼人的行動。」

來自華盛頓州民主黨人史密斯還表示，中方咄咄逼人的態度和做法不僅反映在台灣議題，在世界其它地方也構成了威脅，「他們在至少六個主權國家都聲稱擁有領土，但是最能說明中國對世界構成威脅的是，你不能批評中國，不然他們就會對你發動經濟戰。」

史密斯接著舉例澳洲、立陶宛等國家都已經體會到這一點。「好的結果之一就是澳洲因此覺醒過來，然後發現，和中國做生意是會有問題的，我們最好找別的盟友和夥伴來處理這些問題。」

不過，史密斯也強調，儘管如此，美國在應對中方威脅的最終目標應該是要想辦法找出與中方和平共存的方式，「在我們說了所有這些中國構成的問題和威脅後，這聽起來很奇怪，但我們不會擊敗中國。中國和美國在我們可見的未來將成為主要全球大國。」

史密斯說：「如何找出方法讓中國回到比較正面、較不咄咄逼人、較少霸凌的方向？那是我們最終要做的。與中國的衝突並非不可避免，100％不是，我們必須想辦法與他們和平共存，應對他們構成的威脅，同時確保世界和平。」