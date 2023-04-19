一名Uber司機日前載一名來台尋親的乘客到桃園機場搭機，乘客不小心把私人物品忘在車上，且是來不及見最後一面的親人遺物，於是司機又花40分鐘車程從新北開回桃機，趕在客人上機前把東西交還他，沒想到客人非常感激，竟送上萬元小費，讓他又驚又喜。

一名運將在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN（台灣優步）」發文，日前載到一名來台尋親、中文不太流利的客人，要去桃園機場準備搭機回家，結果客人卻把東西忘在車上，運將開車回新北後，一看發現這物品是對方來不及見到的親人遺物，趕快透過Uber客服通知客人，並掉頭回桃園機場送回給他。

運將表示，他從新北回到桃園機場開了40多分鐘，順利將東西送回客人手上，沒想到對方為了感激他，竟送上3000元港幣（約新台幣1萬1136元）當小費，還在Uber App上又給了1237元車馬費，讓司機非常驚訝，直呼「Uber方面就不再回報索取車馬費了，祝您一生平安順遂。」直接將港幣在機場台銀匯兌成台幣帶回家。

最後這名Uber司機感嘆，不挑客、不挑單總是會有意外驚喜。文PO出後，網友看了大讚司機的善舉，紛紛留言：「好人有好報」、「看來那遺物真的很重要」、「站在對方立場，找回有紀念意義的物品時，是金錢不能衡量的」。