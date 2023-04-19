經濟部推動「冷氣適溫運動2623」，營業場域用餐時段溫度將設定在攝氏23度，盼此舉能有效達到省電的效果，加速落實節能減碳，不過國民黨台北市議員柳采葳怒批，此舉根本是在找人民麻煩，嗆總統蔡英文應以身作則，將辦公室、官邸的冷氣機給拆除。

柳采葳日前在臉書表示，蔡政府不敢說台灣缺電，卻限制民眾的冷氣溫度，但在官邸吃牛排的蔡英文、說出一碗蚵仔麵線只要20元的政府官員，可能根本就沒到過美食街用餐，不清楚美食街設在地下室，室內對流本就較差，加上烹煮食物、用餐時間的人潮等，冷氣設定與實際溫度有落差，未來民眾恐怕會狼狽不堪的在美食街邊擦汗邊用餐。

「錯誤政策專找人民麻煩！」柳采葳指出，過去經濟部針對營業場所限制溫度時，有允許業者在用餐時段視需求自由調整溫度，而經濟部在過去10年都不認為此規定有問題，卻突然在核一廠、核二廠陸續退役後，決定納管餐旅業者冷氣溫度，且違者就罰，「這不是擺明預防今年夏天可能發生的大缺電嗎？」

柳采葳怒嗆，民眾與業者不應該成為政府錯誤政策的犧牲品，若要求業者限制冷氣溫度，不然從蔡英文自己做起，「不敢說台灣缺電，卻要限制大家的冷氣溫度，笑死耶！大家一起要求蔡英文辦公室和她的官邸禁開冷氣，不要只會找人民麻煩」。