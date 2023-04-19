7大工業國（G7）外長會議昨閉幕，G7外長發表聯合聲明，支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議等。衛福部長薛瑞元感謝這些國家的肯定，也規劃在5月19日率團赴日內瓦。今年將打破過去僅與理念相同國家交流的作法，預計將交流範圍拓展到其他國家，例如穆斯林國家，邀請參與雙邊會談、side events，甚至來台參與專業會議。

民進黨立委蘇巧慧表示，7國外長聯合聲明，支持台灣加入WHO，這意味著台灣3年的防疫成果獲得了世界肯定。薛瑞元回應，對此深深感謝，世界先進國家肯定台灣衛生方面的成就，他也非常高興。

對於今年率團的規劃，薛瑞元預告將在5月19日率團出發，衛福部相關司署的主管會一起過去，還有幾位智庫、國衛院前院長梁賡義、現任院長司徒惠康。另外，一些民團也會自費前往，大部分都是醫療相關團體，預計到日內瓦交流、尋求資源。

薛瑞元表示，我們在國內有很多醫事團體，包括醫學會、協會等，都有參與到一些比較大的國際的組織，長期做參與，這些國際組織和WHO有相關的聯繫。過去到日內瓦，會舉辦雙邊會談，或是side events，目前仍在規劃中。舉辦這些活動時，會邀請理念相同國家的代表參與，而這次薛瑞元拜託醫事團體，如有機會，針對過去歸類為非理念相同的國家，例如有參與到國際組織的國家，也能多多接觸，甚至邀請專家到台灣交流。

隨著邊境解封，有許多專業的會議、國際性會議會到台灣舉辦，薛瑞元規劃，若有機會就多邀請過去比較沒有特別接觸的國家，例如穆斯林國家的專業人士來台，進行醫療外交。對於穆斯林的飲食，國內的旅宿業者都已經具備著這方面的能力。