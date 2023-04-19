針對民進黨今（19）質疑新北市長侯友宜出訪新加坡是為了避爭議，新北市政府副發言人張劭斌表示，市府團隊在前線拚城市外交，進行國際間的城市交流，為台灣與國際對接做更多的努力，很遺憾地，執政黨不但不知道要中央地方一條心，拓展讓世界看見台灣的空間，反而扯城市外交後腿，惡意扭曲事實，實在居心叵測。

張劭斌表示，此趟出訪行程包含參訪南洋理工大學新創基地以及新加坡公私部門，並會與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談，並帶著新北市政經驗進行交流，同時幫台灣打開國際能見度。

政壇前輩或多或少都有出國訪問經驗，試問國際參訪行程有辦法在短短幾天定案嗎？沒想到竟然說出「出訪是為了避風頭」這種連自己都不相信的話，既不符合邏輯也不符合常識，台灣人民的眼睛是雪亮的。

針對媒體人毫無根據的片面之詞，張劭斌也指出，侯友宜及市府均已清楚說明，且已有誤信者前往新北地檢署提出告發，本件既已有檢察官進行司法調查，市府會全力配合司法調查辦理，難道執政黨不信任台灣的司法機構嗎？更何況媒體人還聲稱當年的辦公室像劉哲彰議員照片中的辦公室，但事實是該處是劉議員的住處，若是連地點都搞不清楚，看見黑影就開槍，遑論其餘的爆料內容又有多少真實性？

新北市政府再次呼籲，無憑無據的烏龍爆料應適可而止，有心人士千萬不要以政治目的來進行不實言論的散播，以免誤觸法律。尤其台灣正面臨外交艱難時刻，民進黨不共同協助推動國際交流，反而不斷汙名化此趟出訪行程，這種阻礙城市與國家發展的作為，並非國人所樂見。